Banswara News: स्कूल से लौटते दो मासूम खुले कुएं में गिरे, गांव में पसरा मातम और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल

हादसे के बाद पूरे गांव में शोक की लहर है। मासूम बच्चों की असामयिक मौत से परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है और हर कोई इस घटना से स्तब्ध है। ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि क्षेत्र में खुले और बिना मुंडेर के कुओं को तुरंत सुरक्षित किया जाए। उनका कहना है कि यदि समय रहते ऐसे कुओं को ढंका जाए तो भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोका जा सकता है। लोगों ने जिम्मेदार विभाग से कार्रवाई की मांग की है।