Rajasthan: दो बाइकों में आमने-सामने की भिड़ंत, दो सगे भाइयों समेत तीन की मौत, परिवार पर टूटा दु:खों का पहाड़

दोनों बाइकें तेज रफ्तार में थीं। आमने‑सामने की टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों वाहन चकनाचूर हो गए और पांचों लोग सड़क पर लहूलुहान होकर गिर पड़े। हादसे की जानकारी मिलते ही मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई और पुलिस को सूचना दी। इस दौरान घायलों को तुरंत इलाज के लिए रवाना किया। लेकिन इनमें से नानू ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि लक्ष्मण ने सल्लोपाट से दाहोद (गुजरात) रेफर किए जाने के दौरान रास्ते में अंतिम सांस ली। वहीं आमरिया पाड़ा (आनंदपुरी) निवासी रंगजी (30) की भी जिला अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई।