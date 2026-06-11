Rajasthan : बांसवाड़ा में हत्या के प्रयास को दिखाया दुर्घटना, आरोपी कालूराम गिरफ्तार, जानें इस क्राइम का पूरा सच

क्राइम की एक अन्य न्यूज के अनुसार बांसवाड़ा सदर थाना पुलिस ने भैंस चोरी के मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सदर थाना के सहायक उपनिरीक्षक नानूराम ने बताया कि रूजिया चिडियावास निवासी दिनेश पुत्र कमजी चरपोटा ने 8 जून को भैंस चोरी की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। रिपोर्ट के अनुसार 21 मई को उनके चाचा शांतिलाल भैंसों को चराने के लिए चिडियावास पेट्रोल पंप क्षेत्र में ले गए थे। शाम को सभी भैंसों के गांव लौटने के दौरान संख्या अधिक होने से एक भैंस के गायब होने का पता नहीं चला। बाद में घर पहुंचने पर एक भैंस कम मिलने पर चोरी का मामला सामने आया।