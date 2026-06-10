राजस्थान में स्कूली खिलाड़ियों के दैनिक भत्ते में बढ़ोतरी, मिलेंगे ₹250 प्रतिदिन, माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के आदेश जारी

उल्लेखनीय है कि खिलाड़ियों के दैनिक भत्ते में बढ़ोतरी की मांग लंबे समय से की जा रही थी। वर्ष 2019 के बाद से भत्ते में कोई वृद्धि नहीं हुई थी, जबकि इस दौरान खाद्य पदार्थों, दूध, फल और अन्य आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी हुई। ऐसे में खिलाड़ियों को निर्धारित राशि में संतुलित भोजन उपलब्ध कराना मुश्किल हो रहा था। इस मुद्दे को लेकर राजस्थान पत्रिका ने प्रमुखता से खबर प्रकाशित कर खिलाड़ियों की समस्या को सामने रखा था।