Rajasthan: महिला बोली ‘पैसों की वजह से डर लगता है’, बीज कारोबार के कथित भ्रष्टाचार मामले में मिली 5 कॉल रिकॉर्डिंग

सतपाल: अभी जुगल का फोन आया था। शाम को अपना हो गया था। उसने कहा कि अभी तो कोई दिक्कत नहीं है न।

किरण : जोधपुर डिपार्टमेंट की तो बोल देना था कि खूब परेशान किया।

सतपाल : मैंने बोल दिया, तब बोला कि सारे सैंपल जयपुर ही मंगा रहा हूं। खुल्ला खेलो।

किरण : उसको यह तो कहना पड़ेगा कि एक पैकेट तो निकालना पड़ेगा, कैसे भी करके, सीजन तो आपके नाम हो गई।

सतपाल: ऐसा अरेंज कर देंगे कि गुजरात माल वापस नहीं ले जाना पड़ेगा। रिजल्ट से पहले माल डिस्पैच का ऑर्डर करवा देंगे।

किरण : अपने को एक हफ्ता निकालना है। मंडे को सीट में डालके शनिवार को फ्री कर दें।