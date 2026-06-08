Rajasthan: बीज निगम रिश्वतकांड पर सियासी तूफान, किरोड़ी लाल मीणा बोले- मंत्री पद छोड़ दूंगा… गिरफ्तार कर लेना

जयपुर। राजस्थान राज्य बीज निगम के निदेशक जुगल किशोर विश्नोई सहित अन्य की एसीबी गिरफ्तारी के बाद कथित नकली बीज रिश्वतकांड को लेकर प्रदेश की राजनीति गरमा गई है। कृषि विभाग की हालिया छापामार कार्रवाइयों और उनसे जुड़े अधिकारियों की भूमिका को लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर हो गया है। कांग्रेस नेताओं ने मामले की निष्पक्ष और उच्चस्तरीय जांच की मांग करते हुए कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा की भूमिका पर भी सवाल उठाए हैं। वहीं कृषि मंत्री ने सभी आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि जांच में उनका किसी भी आरोपी या अवैध गतिविधि से संबंध सामने आता है तो वे मंत्री पद छोड़ने और गिरफ्तारी तक के लिए तैयार हैं।