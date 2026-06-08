Jaipur Internet Ban Removed: जयपुर की जनता को बड़ी राहत, JDA एक्शन के बाद फिर से चालू हुआ इंटरनेट, आदेश जारी

गौरतलब है कि जयपुर के विकास मास्टर प्लान को धरातल पर उतारने और जगतपुरा क्षेत्र में लगने वाले भारी ट्रैफिक जाम से आमजन को स्थाई राहत दिलाने के लिए जयपुर विकास प्राधिकरण ने सोमवार को अभियान चलाया था। दरअसल, जगतपुरा-महल रोड और नंदपुरी अंडरपास को जोड़ने वाले इस प्रमुख मार्ग को मास्टर प्लान के अनुसार 80 फीट चौड़ा किया जाना है। इस मार्ग की सीमा में कुल पांच ऐसी धार्मिक संरचनाएं आ रही थीं, जिन्हें हटाए बिना सड़क निर्माण और चौड़ीकरण का कार्य तकनीकी रूप से संभव नहीं था। इनमें चार मंजिला नूरानी मस्जिद का ढांचा, दो प्राचीन मंदिर, एक सत्संग भवन (बड़ा हॉल) और एक मजार (दरगाह) शामिल हैं।