8 जून 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जोधपुर

Anita Bishnoi: अनिता बिश्नोई केस में नया खुलासा, FIR में पति का आरोप- ‘सोशल मीडिया पर ब्लॉक करने का लिया बदला’

सोशल मीडिया पर ब्लॉक करने की रंजिश और ट्रोलिंग के आरोपों के बीच इन्फ्लुएंसर अनिता बिश्नोई ने विषाक्त सेवन कर आत्महत्या का प्रयास किया। पति की रिपोर्ट पर बनाड़ थाने में एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।

2 min read
Google source verification

जोधपुर

image

Rakesh Mishra

Jun 08, 2026

anita bishnoi news

अनिता बिश्नोई। फाइल फोटो- सोशल मीडिया

जोधपुर। सोशल मीडिया पर लगातार ट्रोलिंग और कथित मानसिक प्रताड़ना के बाद विषाक्त पदार्थ का सेवन कर खुदकुशी का प्रयास करने वाली सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर अनिता बिश्नोई के मामले में नया मोड़ आ गया है। अनिता के पति दीनाराम बिश्नोई की रिपोर्ट पर बनाड़ थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि चिकित्सकों से अनुमति मिलने के बाद अनिता के बयान दर्ज किए जाएंगे, जिसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

यह वीडियो भी देखें

बनाड़ थाना क्षेत्र के शिकारगढ़ स्थित गोदारों की ढाणी निवासी अनिता बिश्नोई ने 3 जून को विषाक्त पदार्थ का सेवन कर लिया था। गंभीर हालत में उन्हें जोधपुर के मथुरादास माथुर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका उपचार जारी है। मामले की जांच थानाधिकारी लेखराज को सौंपी गई है। पुलिस के अनुसार दीनाराम बिश्नोई ने रिपोर्ट में आरोप लगाया है कि मालाराम बैगरा नामक व्यक्ति ने अनिता की इंस्टाग्राम आईडी पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। इसके बाद सोशल मीडिया पर उनकी पोस्ट को लेकर ट्रोलिंग बढ़ गई।

पति का आरोप-मानसिक रूप से किया परेशान

पति का आरोप है कि आरोपी लंबे समय से उनकी पत्नी और परिवार को निशाना बना रहा था। करीब तीन वर्ष पहले भी उसने अनिता पर गलत टिप्पणियां की थीं, जिसके बाद उसे ब्लॉक कर दिया गया था। इसका बदला लेने के लिए वह वीडियो बनाकर उनकी निजी जिंदगी को लेकर भ्रामक बातें फैलाता रहा। दीनाराम का कहना है कि लगातार हो रही ट्रोलिंग और आलोचनाओं ने अनिता को मानसिक रूप से परेशान कर दिया था। वह पहले की तुलना में चुप रहने लगी थीं और तनाव में रहने लगी थीं। इसी मानसिक दबाव के चलते उन्होंने यह कदम उठाया।

अनिता की सेहत में लगातार सुधार

उधर, अस्पताल में भर्ती अनिता की सेहत में लगातार सुधार बताया जा रहा है। परिजनों के मुताबिक वह अभी अधिक बातचीत नहीं कर पा रही हैं, लेकिन इशारों में संवाद कर रही हैं तथा आसपास हो रही गतिविधियों को समझकर प्रतिक्रिया भी दे रही हैं। चिकित्सकों का मानना है कि अगले दो दिनों में उनकी स्थिति और बेहतर हो सकती है।

अनिता बिश्नोई सोशल मीडिया की चर्चित इन्फ्लुएंसर हैं और विभिन्न मंचों पर उनके करीब 20 लाख फॉलोअर्स हैं। हाल में महिलाओं की वेशभूषा और सामाजिक मूल्यों से जुड़े एक वीडियो के बाद उन्हें सोशल मीडिया पर तीखी प्रतिक्रियाओं और ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा था। परिजनों का आरोप है कि इसी घटनाक्रम ने उन पर गहरा मानसिक प्रभाव डाला।

Jodhpur: ट्रोलिंग का शिकार हुई थी अनिता बिश्नोई, कुछ इन्फ्लुएंसर पर बदनाम करने का आरोप, अस्पताल में हालत गंभीर

ये भी पढ़ें
Anita Bishnoi Latest News

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

08 Jun 2026 02:36 pm

Published on:

08 Jun 2026 02:27 pm

Hindi News / Rajasthan / Jodhpur / Anita Bishnoi: अनिता बिश्नोई केस में नया खुलासा, FIR में पति का आरोप- ‘सोशल मीडिया पर ब्लॉक करने का लिया बदला’

बड़ी खबरें

View All

जोधपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

रिफाइनरी को मिलेगी रेल रफ्तार: 11 KM बालोतरा-पचपदरा नई रेल लाइन का सर्वे पूरा, रेलवे बोर्ड भेजा जाएगा प्रस्ताव

Balotra Pachpadra Railway Network Expansion
जोधपुर

Rajasthan Industrial Development : खुशखबर, अब कचरे से होगी कमाई, पश्चिमी राजस्थान की तस्वीर बदलेगी सर्कुलर इकोनॉमी

Good news Waste generate revenue western Rajasthan face change Circular economy
जोधपुर

जोधपुर आयुर्वेद विश्वविद्यालय: फिजियोलॉजी के प्रोफेसर ढाई साल से डिप्टी सीएम कार्यालय में कार्यरत, कुलगुरु ने लिखी चिट्ठी

Dr. Sarvepalli Radhakrishnan Ayurved University
जोधपुर

Jodhpur Bus Accident: जोधपुर में पलटी तेज रफ्तार सिटी बस, महिलाओं सहित 10 यात्री घायल, मची अफरा-तफरी

Jodhpur bus accident
जोधपुर

Jodhpur: दवा के ओवरडोज से बिगड़ी जवान की तबीयत, कार्डियक अरेस्ट के बाद निधन, सैन्य सम्मान से अंतिम विदाई

Indian Army soldier dies
जोधपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.