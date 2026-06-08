Anita Bishnoi: अनिता बिश्नोई केस में नया खुलासा, FIR में पति का आरोप- ‘सोशल मीडिया पर ब्लॉक करने का लिया बदला’

पति का आरोप है कि आरोपी लंबे समय से उनकी पत्नी और परिवार को निशाना बना रहा था। करीब तीन वर्ष पहले भी उसने अनिता पर गलत टिप्पणियां की थीं, जिसके बाद उसे ब्लॉक कर दिया गया था। इसका बदला लेने के लिए वह वीडियो बनाकर उनकी निजी जिंदगी को लेकर भ्रामक बातें फैलाता रहा। दीनाराम का कहना है कि लगातार हो रही ट्रोलिंग और आलोचनाओं ने अनिता को मानसिक रूप से परेशान कर दिया था। वह पहले की तुलना में चुप रहने लगी थीं और तनाव में रहने लगी थीं। इसी मानसिक दबाव के चलते उन्होंने यह कदम उठाया।