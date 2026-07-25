राजधानी जयपुर में दुकानदार का अपहरण, बेटी को फोन कर 2 लाख की मांगी फिरौती, दो बदमाश गिरफ्तार

जयपुर। राजधानी जयपुर के प्रताप नगर थाना क्षेत्र में दुकानदार के अपहरण और फिरौती मांगने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। बदमाशों ने दुकान से एक कर्मचारी का कथित रूप से अपहरण कर उसके मालिक की बेटी से 2 लाख रुपए की फिरौती मांगी। साथ ही निर्धारित समय में रकम नहीं देने पर हत्या की धमकी भी दी। सूचना मिलते ही पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए पीड़ित को सकुशल मुक्त कराया और मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। एक अन्य आरोपी की तलाश जारी है।