Air India Plane Crash : बांसवाड़ा के डॉक्टर दंपती व 3 बच्चों की हुई थी मौत, साल बीता पर आज भी सहम उठते हैं शहरवासी

Air India Plane Crash One year : अहमदाबाद में एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 के दुर्घटनाग्रस्त ​होने को आज एक वर्ष पूरे हो गए हैं। अहमदाबाद एयर इंडिया हादसे में राजस्थान के 13 लोगों की मौत हुई थी। इस हादसे में बांसवाड़ा के डॉ. प्रतीक जोशी दम्पती व तीन बच्चों की भी जान चली गई थी। एक साल बीत गया है पर आज भी उस हादसे को याद कर परिजन व शहरवासी सहम उठते हैं।