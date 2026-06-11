राजस्थान में अनोखा विवाह : बेटों ने कराई अपने बुजुर्ग माता-पिता की शादी, खुशी से झूमा पूरा गांव

जानकारी के अनुसार, रतना और कड़वी देवी करीब 25 वर्ष पहले नातरा प्रथा (लिव इन रिलेशन के समान ) के तहत साथ रह रहे थे। आर्थिक तंगी के कारण उस समय उनका सामाजिक रीति-रिवाजों के अनुसार विवाह समारोह नहीं हो सका था। वर्षों तक वे इसी रूप में जीवन व्यतीत करते रहे, लेकिन परिवार की आर्थिक स्थिति में सुधार आने के बाद बेटों ने माता-पिता को समाज के सामने सम्मान दिलाने का निर्णय लिया। इसके बाद पूरे रीति-रिवाजों के साथ नोतरा कार्यक्रम (विवाह संस्कार) आयोजित किया गया।