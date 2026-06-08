Mukhyamantri Kanyadan Yojana : योजना से शादी के खर्चों में राहत, बांसवाड़ा में कन्याओं को 14.38 करोड़ की सहायता

एक अन्या खबर के अनुसार बांसवाड़ा शहर की 1.20 लाख उपभोक्ताओं के दूषित और मटमैले पानी की समस्या से काफी हद तक राहत मिल गई है। हर साल गर्मी की दस्तक के साथ ही शहरवासी पूरे गर्मी की ऋतु में पीला और बदबूदार पानी से हलक तर करने को मजबूर होते हैं। पर, इस बार राजस्थान पत्रिका की ओर से चलाए गए समाचारों के बाद जिला कलक्टर डॉ. इन्द्रजीत यादव के निर्देश पर व्यवस्थाओं में बदलाव किया है और शहर के अधिकांश मोहल्लों में साफ पानी आना शुरू हो गया है। जिला प्रशासन के निर्देश पर कागदी केनाल में जल प्रवाह शुरू कर देने से शहरी जलापूर्ति में सुधार हुआ है।