Good News : राजस्थान में रसोई गैस उपभोक्ताओं के लिए नई व्यवस्था, अब पेट्रोल पंप पर मिलेगा 5 किलो का ‘छोटू सिलेंडर’

वहीं एक और न्यूज में डूंगरपुर में भंवरी देवी महावीर प्रसाद जैन चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से जरूरतमंद 30 लोगों को निशुल्क राशन वितरण किया गया। कार्यक्रम में पूर्व राज्य मंत्री असरार अहमद, वीसा पोरवाड संघ के अध्यक्ष हर्ष मेहता, बीसा नरसिंहपुरा समाज के सेठ पीयूष घाटिया, महावीर इंटरनेशनल के विनोद दोशी, पृथ्वीराज जैन बतौर अतिथि मौजूद रहे। इस अवसर पर चैरिटेबल ट्रस्ट अध्यक्ष महावीर प्रसाद जैन, भंवरी देवी जैन, सचिव दीपिका जैन, कोषाध्यक्ष हर्षवर्धन जैन, सदस्य शुभम जैन, रोशनी जैन, सेवा प्रकल्प प्रभारी प्राणजीवन शाह, परवरिश घाटिया, हर्ष घाटिया, कुश जैन उदयपुर, विधानाचार्य पंडित पारस जैन पिपली, जैन नवयुवक मंडल डूंगरपुर के अध्यक्ष शैलेश मेहता, महावीर इंटरनेशनल के अध्यक्ष विजय सेठ, राजेश डेडू, अविचल कोटडिया, नीरव जैन, रविभाई सेठ, केशु भाई नागदा, पद्येश गांधी, पंकज नवकार, मंजय मेहता, एमएमबी ग्रुप के नूर मोहम्मद मकरानी, डॉ विपिन जैन केसरियाजी वाले, पन्नालाल रूपावत, अश्विनी भोरावत, प्रेम कुमार ठाकुर, शेखर भाई, कमलेश रोत, सोमा भाई, देवशंकर जोशी, गंगाराम आदि उपस्थित थे। समारोह आयोजित कर पिपली के विधानाचार्य पंडित पारस जैन को सेवा कार्य के लिए सम्मानित किया गया। यह जानकारी चैरिटेबल ट्रस्ट के सदस्य शुभम जैन ने दी।