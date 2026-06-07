LPG Price Hike : राजस्थान के 1.82 करोड़ घरेलू LPG उपभोक्ताओं को झटका, सिलेंडर की कीमतों में आज से भारी इजाफा

LPG Price Hike : राजस्थान के 1.82 करोड़ एलपीजी उपभोक्ताओं को गैस कंपनियों ने शनिवार देर रात बड़ा झटका दिया। कंपनियों ने 14.2 किलो वाले घरेलू सिलेंडर को 29 रुपए महंगा कर दिया है। नई दरें रात 12 बजे से लागू हो गई हैं। अब रविवार से सिलेंडर 916.50 रुपए की जगह 945.50 रुपए में मिलेगा। इससे पहले 7 मार्च को घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में 60 रुपए की बढ़ोतरी की थी। उस वक्त एलपीजी सिलेंडर की कीमत 856.50 रुपए थी। यानी तीन माह में गैस सिलेंडर के दाम में 89 रुपए की बढ़ोतरी हो चुकी है। होर्मुज स्ट्रेट संकट के बाद से पेट्रोलियम पदार्थ लगातार महंगे होते जा रहे हैं। लगातार दूसरी बढ़ोतरी से घरेलू उपभोक्ताओं के मासिक बजट पर अतिरिक्त बोझ पड़ने वाला है। साथ ही संभावना है कि बाजार में भी खाने पीने की वस्तुओं के दामों में भी इजाफा होगा।