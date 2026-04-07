Rajasthan LPG Crisis : घरेलू व व्यावसायिक गैस सिलेंडर पर तेल कंपनियों का बड़ा बयान, जानिए क्या कहा?

Rajasthan LPG Crisis : राजस्थान में एलपीजी और ऑटो एलपीजी की किल्लत के बीच सोमवार को तेल कंपनियों के कार्यकारी निदेशक एवं राज्य स्तरीय समन्वयक मनोज गुप्ता ने मीडिया के सामने स्थिति स्पष्ट की। उन्होंने कहा कि मध्य पूर्व में मौजूदा भू-राजनीतिक तनाव के कारण पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति दबाव में है और एलपीजी की कमी बनी हुई है, लेकिन पेट्रोल-डीजल की कोई कमी नहीं है। मनोज गुप्ता ने बताया कि घरेलू गैस सिलेंडरों की आपूर्ति में फिलहाल पांच दिन का बैकलॉग चल रहा है। सीधेतौर पर 14 लाख से अधिक उपभोक्ताओं को सिलेंडर का इंतजार है। इस बैकलॉग को धीरे-धीरे पूरा किया जा रहा है।