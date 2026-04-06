Rajasthan Road : ईरान-इजरायल युद्ध की वजह से राजस्थान में सड़क निर्माण कार्य पर लगा ब्रेक! जानें कैसे

1- पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष ने कच्चे तेल के आयात को बाधित कर दिया है, जिससे सड़क निर्माण कार्यों में उपयोग होने वाले बिटुमेन और पेट्रोकेमिकल्स की कमी हो गई है।

2- एस्फाल्ट की कीमतें 40,000 रुपए प्रति टन से बढ़कर 52,000 रुपए हो गई हैं।

3- लिक्विड डीजल ऑयल (एलडीओ) की कीमतें 46,000 रुपए प्रति टन से बढ़कर 66,000 रुपए प्रति टन हो गई हैं, जबकि इमर्शन ऑयल की कीमत 40,000 रुपए प्रति टन से बढ़कर 56,000 रुपए प्रति टन हो गई हैं।

5- वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में व्यवधान के कारण ठेकेदारों को प्रमुख कच्चे माल की खरीद में कठिनाई हो रही है।

3- बिटुमेन की कमी, बढ़ती लागत और मानसून के आने से निर्माण कार्य की समयसीमा खतरे में पड़ सकती है और इससे रोजगार में कटौती भी हो सकती है।