Jodhpur : जोधपुर शहर की जनता के लिए खुशखबर, 10 करोड़ से बनेंगी 14 सड़कें, सीएम भजनलाल ने बजट किया मंजूर

Jodhpur : जोधपुर शहर की जनता के लिए खुशखबर। जोधपुर शहर विधानसभा क्षेत्र में 10 करोड़ रुपए की लागत से 14 सड़कों के निर्माण-पुनर्निर्माण कार्य करवाए जाएंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शहर विधायक अतुल भंसाली की अनुशंसा पर सड़कों के लिए बजट राशि स्वीकृत की है।