Rajasthan: दो सगी बहनों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने पुलिस को भी चौंकाया, बारात आने से पहले दोनों दुल्हनों ने किया था सुसाइड

दीपसिंह की चार बेटियां हैं। बड़ी बेटी की शादी हो चुकी है। शोभा व विमला की सगाई मामा ने भीनमाल में एक ही परिवार में कराई थी, लेकिन कुछ समय बाद ही रिश्ता टूट गया था। मामा का आरोप है कि भांजियों के चाचा ने रिश्ता तुड़वाकर पोकरण के पास जैमला गांव में एक ही परिवार में करा दिया था। वहीं से शनिवार को बारातें आने वाली थीं। दोनों बहनें इस रिश्ते से खुश नहीं थीं। संभवत: इसी के चलते आत्महत्या की होगी।