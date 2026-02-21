Jodhpur: शादी से ठीक पहले दो दुल्हनों ने दी अपनी जान, दोनों सगी बहनें, चीख-पुकार और मातम में बदला खुशियों का माहौल

दोनों बहनों के शव पोस्टमार्टम के लिए मथुरादास माथुर अस्पताल की मोर्चरी भिजवाए गए। रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों पर अंतिम मुहर लगेगी। इधर, शादी वाले घर में अचानक छाए इस मातम ने पूरे मणाई गांव को स्तब्ध कर दिया है। जहां एक ओर शादी की खुशियां मनाई जानी थीं, वहीं अब घर में चीख-पुकार और गम का माहौल है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और हर एंगल से पड़ताल की जा रही है।