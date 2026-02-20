Harsh Firing : जोधपुर के शादी समारोह में युवक डांस संग कर रहा था हर्ष फायरिंग, वीडियो वायरल

मथानिया थाने के एसआई चंद्र किशोर ने बताया कि वीडियो संत कृपाराम नगर उम्मेद नगर का है। इस समारोह में युवक हर्ष फायरिंग करते नजर आ रहा है। बताया जा रहा है कि युवक शेरनाथ (30 वर्ष) पुत्र पीरनाथ है। आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर उससे पूछताछ की जा रही है।