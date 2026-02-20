20 फ़रवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

AI Summit 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जोधपुर

Jodpur News: शादी से लौट रहे तीन जेलकर्मियों की कार पलटी, एक की मौत

जोधपुर-भोपालगढ़ हाईवे पर शुक्रवार तड़के तीन बजे तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर पलट गई। कार में सवार तीनों जोधपुर सेंट्रल जेल के कर्मचारी नागौर के कुचेरा गांव में शादी से लौट रहे थे।

less than 1 minute read
Google source verification

जोधपुर

image

Gajanand Prajapat

Feb 20, 2026

जोधपुर। जोधपुर-भोपालगढ़ हाईवे पर शुक्रवार तड़के तीन बजे एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। कार में सवार तीन लोगों में से एक को मृत घोषित किया जा चुका है।

तीनों लोग नागौर जिले के कुचेरा गांव में जेलर की शादी समारोह में शामिल होकर वापस लौट रहे थे। देर रात को कार चालक का नियंत्रण खो गया और गाड़ी सुरपुरा कला के पास गोलाई में झाड़ियों में जाकर पलट गई।

हादसे की सूचना मिलते ही आसपास के ग्रामीण और करवड़ थाना पुलिस मौके पर पहुंची। तीनों घायलों को कार से बाहर निकालकर तुरंत जोधपुर के मथुरादास माथुर अस्पताल पहुंचाया गया।

जेलकर्मी के रूप में हुई पहचान

तीनों की पहचान जोधपुर सेंट्रल जेल में तैनात कर्मचारियों के रूप में हुई है। इनमें जोधपुर सेंट्रल जेल में पदस्थापित जेलर हनवंत सिंह, जेल प्रहरी गोपाराम व पप्पाराम है। बाड़मेर के धोजिया गांव निवासी जेलर हनवंत सिंह और बालोतरा के कुड़ी गांव निवासी प्रहरी पप्पाराम का अस्पताल में इलाज जारी है, उनकी स्थिति गंभीर बनी हुई है।

वहीं साथीन गांव निवासी जेल प्रहरी गोपाराम राईका को अस्पताल में मृत घोषित कर दिया गया। सूचना मिलते ही जेल अधिकारी और स्टाफ भी घायलों से मिलने पहुंचे। इस तरह के हादसे याद दिलाते है कि रात के समय वाहन को अत्यधिक सावधानी के साथ चलाना चाहिए।

ये भी पढ़ें

Rajasthan: आदिवासी महिलाओं की खुशहाली के रंग, गालों पर महकेगी हर्बल गुलाल, प्रदेशभर में डिमांड
उदयपुर
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

20 Feb 2026 02:44 pm

Hindi News / Rajasthan / Jodhpur / Jodpur News: शादी से लौट रहे तीन जेलकर्मियों की कार पलटी, एक की मौत

बड़ी खबरें

View All

जोधपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Harsh Firing : जोधपुर के शादी समारोह में युवक डांस संग कर रहा था हर्ष फायरिंग, वीडियो वायरल

Jodhpur a wedding drunken man danced and indulged in celebratory firing video viral
जोधपुर

AIIMS Jodhpur : एम्स जोधपुर में 109 डॉक्टर्स की भर्ती अचानक रद्द, अब नए सिरे से होगा रिक्रूटमेंट

AIIMS Jodhpur 109 doctors Recruitment suddenly cancelled fresh recruitment done
जोधपुर

Rajasthan: चिंकारे व काले हिरणों का 14 साल बाद मिलेगा हक, 1449 बीघा जमीन सौंपने की कवायद शुरू

Chinkara and Blackbuck
जोधपुर

टोंक में कार की टक्कर से बाइक के उड़े परखच्चे, घसीटते चले गए दादा-पोता, दोनों की दर्दनाक मौत

Car-bike accident, car-bike accident in Tonk, car-bike accident in Rajasthan, death of grandfather and grandson, death of grandfather and grandson in Tonk, death of grandfather and grandson in Rajasthan, death of grandfather and grandson in Deoli
जोधपुर

Mandi Bhav: कृषि मंडी में लौटी रौनक, सरसों और जीरा के मिले इतने भाव, किसानों की हुई बल्ले-बल्ले

Jeera Mandi Bhav, Jeera Mandi, Jeera bhav, Jeera aaj ka bhav, jeera aaj ki kimat, Jeera mandi aaj ka bhav, जीरे की कीमत, जीरा भाव, जीरा मंडी भाव, जीरा मंडी आज का भाव, जीरा कीमत, rayda ka bhav, rayda aaj ka bhav, isabgol bhav, isabgol bhav today, jeera bhav today rajasthan, jeera bhav today merta mandi, jeera bhav today phalodi mandi, jeera bhav today unjha, jeera bhav today jaipur, jeera bhav today sanchore, kota mandi, kota mandi bhav, kota mandi bhav today, kota mandi bhav today, kota mandi gehu ka bhav, kota mandi sarso bhav, kota mandi sarso bhav today, कोटा मंडी, कोटा मंडी भाव, कोटा मंडी में आज के भाव, Kota mandi lahsun bhav, Kota mandi lahsun bhav today, kota mandi soyabean bhav, kota mandi soyabean bhav today, kota mandi gehu ka bhav, kota mandi mein gehun ka bhav aaj ka, kota mandi dhan ka bhav, kota mandi dhan ka bhav aaj ka, Kota mandi lahsun bhav today, kota mandi lahsun bhav aaj, कोटा मंडी गेहूं भाव, कोटा मंडी सोयाबीन भाव, कोटा मंडी चना भाव, कोटा मंडी सरसों भाव, कोटा मंडी लहसुन भाव, Jeera Mandi News, Jeera Mandi, jeera bhav, jeera aaj ka bhav, जीरा मंडी, जीरा आज का भाव, जीरा की कीमत
जोधपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.