AIIMS Jodhpur : एम्स जोधपुर में 109 डॉक्टर्स की भर्ती अचानक रद्द, अब नए सिरे से होगा रिक्रूटमेंट

1- विवाद का मुख्य बिंदु 109 डॉक्टर्स का विभागवार पुनर्वितरण रहा। आरोप है कि यह निर्णय एम्स अधिनियम 1956 की धारा 11(3) और एम्स विनियम, 2019 के विनियम 37 के अनुरूप नहीं था। समूह ‘ए’ पदों के पुनर्वितरण के लिए गवर्निंग बॉडी की स्वीकृति आवश्यक होती है, जबकि यहां एकपक्षीय आदेश जारी किए जाने की बात सामने आई।

2- स्वीकृत 486 संकाय पदों की संरचना से भी विचलन दर्ज किया गया।

3- जिन विभागों को अतिरिक्त पद नहीं चाहिए था, वहां पद दे दिए गए।

4- डेंटिस्ट्री और कम्युनिटी मेडिसिन जैसे विभागों में जरुरत के बावजूद कम पद दिए गए।