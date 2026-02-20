20 फ़रवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

MP Budget 2026

AI Summit 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जोधपुर

AIIMS Jodhpur : एम्स जोधपुर में 109 डॉक्टर्स की भर्ती अचानक रद्द, अब नए सिरे से होगा रिक्रूटमेंट

AIIMS Jodhpur : अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) जोधपुर में 109 डॉक्टर्स (असिस्टेंट प्रोफेसर) की भर्ती प्रक्रिया को अचानक रद्द कर दिया गया है। इंटरव्यू पूरे हो चुके थे और नियुक्ति आदेश जारी होना शेष था। अब नए सिरे से भर्ती होगी।

2 min read
Google source verification

जोधपुर

image

Sanjay Kumar Srivastava

Feb 20, 2026

AIIMS Jodhpur 109 doctors Recruitment suddenly cancelled fresh recruitment done

एम्स जोधपुर। ग्राफिक्स फोटो पत्रिका

AIIMS Jodhpur : अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) जोधपुर में 109 डॉक्टर्स (असिस्टेंट प्रोफेसर) की भर्ती प्रक्रिया को रद्द कर दिया गया है। बुधवार को संस्थान के सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर विकास पूनिया ने प्रशासनिक कारणों का हवाला देते हुए इस संबंध में आदेश जारी किए।

यह भर्ती 26 अगस्त 2025 को 37 विभागों के लिए डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के तहत निकाली गई थी। नवम्बर–दिसम्बर में इंटरव्यू पूरे हो चुके थे और नियुक्ति आदेश जारी होना शेष था, लेकिन अनियमितताओं की शिकायतों ने पूरी प्रक्रिया पर विराम लगा दिया। अब नए सिरे से फिर से भर्ती होगी।

मामला स्वास्थ्य मंत्रालय पहुंचा

एम्स जोधपुर में 6 जनवरी को हुई गवर्निंग बॉडी की बैठक में भर्ती प्रक्रिया को लेकर गंभीर आपत्तियां सामने आई। संस्थान के अध्यक्ष डॉ. तेजस मधुसूदन पटेल सहित अन्य सदस्यों ने कार्यकारी निदेशक डॉ. गोवर्द्धन दत्त पुरी से इस संबंध में स्पष्टीकरण मांगा। सदस्य व नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने भी मुद्दा उठाया। मामला स्वास्थ्य मंत्रालय तक पहुंचने के बाद प्रशासन पर निर्णय बदलने का दबाव बढ़ गया।

एचओडी की आपत्तियां दरकिनार

डॉक्टर्स की भर्ती में 37 विभाग जुड़े थे लेकिन अधिकांश विभागों के एचओडी (हैड ऑफ डिपार्टमेंट) की आपत्तियों और अनुशंषाओं को दरकिनार किया गया। एनस्थीसिया में सर्वाधिक 14 डॉक्टर्स के पद विज्ञापित हुए, इसके उलट डेंटेस्ट्री को केवल 4 पद मिले, जबकि विभाग में दस से अधिक पद की जरुरत थी।

कुछ विभागों में अधिक डॉक्टर्स, कुछ में बिल्कुल नहीं

1- विवाद का मुख्य बिंदु 109 डॉक्टर्स का विभागवार पुनर्वितरण रहा। आरोप है कि यह निर्णय एम्स अधिनियम 1956 की धारा 11(3) और एम्स विनियम, 2019 के विनियम 37 के अनुरूप नहीं था। समूह ‘ए’ पदों के पुनर्वितरण के लिए गवर्निंग बॉडी की स्वीकृति आवश्यक होती है, जबकि यहां एकपक्षीय आदेश जारी किए जाने की बात सामने आई।
2- स्वीकृत 486 संकाय पदों की संरचना से भी विचलन दर्ज किया गया।
3- जिन विभागों को अतिरिक्त पद नहीं चाहिए था, वहां पद दे दिए गए।
4- डेंटिस्ट्री और कम्युनिटी मेडिसिन जैसे विभागों में जरुरत के बावजूद कम पद दिए गए।

ये भी पढ़ें

Rajasthan : जयपुर सहित 9 जिला परिषदों ने राेके पंचायतों के 100 करोड़ रुपए, लेखा परीक्षण में हुआ खुलासा
जयपुर
Rajasthan Nine district councils withheld Rs 100 crore from panchayats revealed in audit

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

20 Feb 2026 08:01 am

Published on:

20 Feb 2026 08:00 am

Hindi News / Rajasthan / Jodhpur / AIIMS Jodhpur : एम्स जोधपुर में 109 डॉक्टर्स की भर्ती अचानक रद्द, अब नए सिरे से होगा रिक्रूटमेंट

बड़ी खबरें

View All

जोधपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rajasthan: चिंकारे व काले हिरणों का 14 साल बाद मिलेगा हक, 1449 बीघा जमीन सौंपने की कवायद शुरू

Chinkara and Blackbuck
जोधपुर

टोंक में कार की टक्कर से बाइक के उड़े परखच्चे, घसीटते चले गए दादा-पोता, दोनों की दर्दनाक मौत

Car-bike accident, car-bike accident in Tonk, car-bike accident in Rajasthan, death of grandfather and grandson, death of grandfather and grandson in Tonk, death of grandfather and grandson in Rajasthan, death of grandfather and grandson in Deoli
जोधपुर

Mandi Bhav: कृषि मंडी में लौटी रौनक, सरसों और जीरा के मिले इतने भाव, किसानों की हुई बल्ले-बल्ले

Jeera Mandi Bhav, Jeera Mandi, Jeera bhav, Jeera aaj ka bhav, jeera aaj ki kimat, Jeera mandi aaj ka bhav, जीरे की कीमत, जीरा भाव, जीरा मंडी भाव, जीरा मंडी आज का भाव, जीरा कीमत, rayda ka bhav, rayda aaj ka bhav, isabgol bhav, isabgol bhav today, jeera bhav today rajasthan, jeera bhav today merta mandi, jeera bhav today phalodi mandi, jeera bhav today unjha, jeera bhav today jaipur, jeera bhav today sanchore, kota mandi, kota mandi bhav, kota mandi bhav today, kota mandi bhav today, kota mandi gehu ka bhav, kota mandi sarso bhav, kota mandi sarso bhav today, कोटा मंडी, कोटा मंडी भाव, कोटा मंडी में आज के भाव, Kota mandi lahsun bhav, Kota mandi lahsun bhav today, kota mandi soyabean bhav, kota mandi soyabean bhav today, kota mandi gehu ka bhav, kota mandi mein gehun ka bhav aaj ka, kota mandi dhan ka bhav, kota mandi dhan ka bhav aaj ka, Kota mandi lahsun bhav today, kota mandi lahsun bhav aaj, कोटा मंडी गेहूं भाव, कोटा मंडी सोयाबीन भाव, कोटा मंडी चना भाव, कोटा मंडी सरसों भाव, कोटा मंडी लहसुन भाव, Jeera Mandi News, Jeera Mandi, jeera bhav, jeera aaj ka bhav, जीरा मंडी, जीरा आज का भाव, जीरा की कीमत
जोधपुर

Phalodi Crime: सरसों की आड़ में नशे की खेती, 25800 पौधे बरामद, आरोपी गिरफ्तार, छह करोड़ की अफीम जब्त

Opium cultivation, illegal cultivation of opium, illegal cultivation of opium in Phalodi, Phalodi News, Rajasthan News, opium worth Rs 6 crore, opium worth Rs 6 crore in Phalodi, अफीम की खेती, अफीम की अवैध खेती, फलोदी में अफीम की अवैध खेती, फलोदी न्यूज, राजस्थान न्यूज, 6 करोड़ की अफीम, फलोदी में 6 करोड़ की अफीम
जोधपुर

Jodhpur Gold-Silver Price: जोधपुर सर्राफा बाजार में फिर नई हलचल, लगातार दूसरे दिन इतनी महंगी हुई चांदी, सोना हुआ सस्ता

Silver price, silver price, 19 February silver price, 19 February gold price, gold-silver price, gold silver latest price, 19 February gold silver price, latest gold silver rates
जोधपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.