Mandi Bhav: कृषि मंडी में लौटी रौनक, सरसों और जीरा के मिले इतने भाव, किसानों की हुई बल्ले-बल्ले

सिंधीसुआ 7000 से 8500 रुपए और तारामीरा 4600 से 5000 रुपए प्रति क्विंटल के भाव रहे। व्यापारियों के अनुसार मौसम में बदलाव के कारण सरसों की कटाई तेज हुई है, जिससे मंडी में रोजाना बड़ी मात्रा में फसल पहुंच रही है। करीब दस दिन पहले जहां 25 से 50 कट्टा सरसों की आवक हो रही थी, वहीं गुरुवार को यह बढ़कर लगभग 500 कट्टा पहुंच गई। हालांकि गीलापन होने से फिलहाल ऑयल लैब टेस्टिंग शुरू नहीं हो सकी है।