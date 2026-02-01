टोंक में कार की टक्कर से बाइक के उड़े परखच्चे, घसीटते चले गए दादा-पोता, दोनों की दर्दनाक मौत

दूनी थाने के सहायक उपनिरीक्षक बद्रीलाल यादव ने बताया कि दोपहर करीब ढाई बजे जयपुर की ओर से आ रही कार ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि मोटरसाइकिल के परखच्चे उड़ गए और कार उसे कुछ दूरी तक घसीटती ले गई। मौके पर ही 12 वर्षीय अमन पुत्र शिवचरण गुर्जर की मौत हो गई।