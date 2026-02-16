NH-27 की नाकाबंदी से लग्जरी कार में बारां से पंजाब ले जा रहे थे नशे की खेप, पुलिस ने फिल्मी स्टाइल में फायरिंग कर ऐसे पकड़ा

Drug Smuggling Gang Exposed: कोटा ग्रामीण पुलिस ने फिल्मी स्टाइल में बड़ी कार्रवाई करते हुए सिमलिया थाना क्षेत्र में 150 किलो डोडा-चूरा बरामद किया है। घटना सुबह करीब 8 बजे की है। पुलिस टीम ने NH-27 (कोटा-बारां हाईवे) पर सिमलिया टोल के पास नाकाबंदी कर रखी थी। इसी दौरान बारां की ओर से तेज रफ्तार में एक लग्जरी कार आती दिखाई दी।