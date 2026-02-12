बारां में बनेगा खेल स्टेडियम, 11 करोड़ से बनेंगी स्लिप लेन, जानें बजट में और क्या-क्या हुए एलान

नगरपरिषद के अधिशासी अभियंता भुवनेश मीणा ने बताया कि कोटा रोड स्थित आरओबी से धानमंडी रोड की ओर स्लिप लेन निर्माण कार्यं के लिए 11.50 करोड़ की राशि स्वीकृत करने की घोषणा की गई है। इसके तहत कोटा रोड से कृषि उपज मंडी गेट के समीप तक करीब 380 मीटर लम्बाई और करीब साढ़े 5 मीटर चौड़ाई में स्लिप लेन का निर्माण होगा। इसके लिए वन विभाग की कुछ जमीन लिया जाना प्रस्तावित है। फिलहाल इसकी डिजायन व नक्शा आदि को रिवाइज भी किया जाना प्रस्तावित है। इसके लिए अगले सप्ताह तक नए प्रस्ताव भेजे जाएंगे। इसके बाद अप्रेल माह तक निविदा जारी करने के प्रयास हैं।