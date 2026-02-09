9 फ़रवरी 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Gold Silver Price Today

Rashifal

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बारां

बारां में बछड़े की मौत के बाद गौ सेवकों का धरना, पुलिस ने किया लाठीचार्ज

बारां शहर में बछड़े की मौत की निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर धरने पर बैठे गौ सेवक और विभिन्न हिन्दूवादी संगठनों के कार्यकर्ता पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर खदेड़ा।

less than 1 minute read
Google source verification

बारां

image

kamlesh sharma

Feb 09, 2026

Play video

बारां में बछड़े की मौत के बाद गौ सेवकों का धरना: फोटो पत्रिका नेटवर्क

बारां। बछड़े की मौत के मामले को लेकर सोमवार को वासुदेव गौ सेवा समिति के आह्वान पर बारां बंद रखा गया। निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर प्रताप चौक पर गौ सेवक और विभिन्न हिन्दूवादी संगठनों के कार्यकर्ता धरने पर बैठ गए। प्रशासन की बार-बार समझाइस के बाद गौ सेवक धरने से नहीं हटे। इस पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर प्रदर्शनकारियों को खदेड़ा।

पुलिस ने अचानक लाठीचार्ज कर खदेड़ा

दरअसल, प्रताप चौक में धरने पर बैठे गौ सेवक और हिंदू संगठनों के प्रतिनिधि जिला कलेक्टर को मौके पर बुलाने की बात पर अड़े रहे। एसपी अभिषेक अंदासु भी मौके पर पहुंचे और प्रदर्शनकारियों को काफी देर समझाया, लेकिन वे अपनी मांग पर अड़े रहे। इसके बाद करीब 3 बजे पुलिस ने अचानक लाठीचार्ज कर धरने पर बैठे लोगों को खदेड़ दिया। इससे कई लोगों को चोटें भी आई हैं। पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया है।

वासुदेव गौ सेवा समिति के अध्यक्ष गौरव शर्मा ने बताया कि पुलिस द्वारा अब तक की गई जांच से वे संतुष्ट नहीं हैं। उन्होंने कहा कि बछड़े की मौत के मामले में दोषियों को जल्द गिरफ्तार किया जाना चाहिए ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं न हो।

ये था पूरा मामला

मामला शहर के बरडिया क्षेत्र का है जहां शुक्रवार को एक गाय के बछड़े की मौत हो गई थी। आरोप है कि बछड़े को मारकर सड़क किनारे फेंक दिया गया। इस घटना से क्षेत्र में आक्रोश फैल गया। जिसके बाद रविवार रात को आर्य वाटिका में आयोजित बैठक में श्री वासुदेव गौ सेवा समिति और अन्य संगठनों ने सोमवार को बारां बंद का निर्णय लिया था।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

09 Feb 2026 04:46 pm

Hindi News / Rajasthan / Baran / बारां में बछड़े की मौत के बाद गौ सेवकों का धरना, पुलिस ने किया लाठीचार्ज

बड़ी खबरें

View All

बारां

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Baran Bandh: बछड़े की मौत मामले में बारां बंद, सड़कों पर उतरे गौ सेवक, भारी पुलिस जाप्ता तैनात

Baran Bandh
बारां

Weather Update: अगले 24 घंटे में एक्टिव होगा नया सिस्टम, राजस्थान में बारिश को लेकर मौसम विभाग ने कर दी बड़ी भविष्यवाणी

Rajasthan Weather
बारां

समसपुर में गैस पाइपलाइन में आग से अफरातफरी, टल गया हादसा

ग्रामीणों की सूचना पर मौके पर दमकल की गाडिय़ों ने पहुंचकर आग पर काबू पाया। इस दौरान बड़ा हादसा होने से टल गया।
बारां

तीन फीट जमा थी मिट्टी की परत, सफाई करवाई, आज से नियमित होगी जलापूर्ति

बारां. शहर में शुद्ध जल की आपूर्ति को लेकर जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिक विभाग ने पाठेड़ा स्थित जल शोधन सयंत्र की तलझड़ कर साफ सफाई के साथ ही अन्य व्यवस्थाओं को व्यवस्थित किया।
बारां

गांवों में गंदगी व जाम नालियां देखकर भड़के मंत्री दिलावर, कहा-सफाई हो रही तो दिख क्यों नहीं रही

बारां
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.