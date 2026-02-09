बारां में बछड़े की मौत के बाद गौ सेवकों का धरना, पुलिस ने किया लाठीचार्ज

दरअसल, प्रताप चौक में धरने पर बैठे गौ सेवक और हिंदू संगठनों के प्रतिनिधि जिला कलेक्टर को मौके पर बुलाने की बात पर अड़े रहे। एसपी अभिषेक अंदासु भी मौके पर पहुंचे और प्रदर्शनकारियों को काफी देर समझाया, लेकिन वे अपनी मांग पर अड़े रहे। इसके बाद करीब 3 बजे पुलिस ने अचानक लाठीचार्ज कर धरने पर बैठे लोगों को खदेड़ दिया। इससे कई लोगों को चोटें भी आई हैं। पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया है।