Baran: गौसेवकों पर लाठीचार्ज से गरमाया माहौल, 3 पुलिसकर्मी लाइन हाजिर, मिला था बछड़े का कटा हुआ शव

पुलिस अधीक्षक अभिषेक अंदासु ने बताया कि पूरे मामले की जांच की जा रही है। जांच के दौरान दोषी पाए गए 3 पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि वीडियो फुटेज और मौके पर मौजूद अधिकारियों से जानकारी जुटाई जा रही है। तथ्य सामने आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।