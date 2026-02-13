13 फ़रवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Rajasthan Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बारां

Baran: गौसेवकों पर लाठीचार्ज से गरमाया माहौल, 3 पुलिसकर्मी लाइन हाजिर, मिला था बछड़े का कटा हुआ शव

Case Of Gau-Sevak Lathi Charge In Baran: बारां में बछड़े का कटा हुआ शव मिलने के बाद हुए बंद और धरने के दौरान गौसेवकों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। मामले की जांच के बाद 3 न पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर किया गया है। घटना को लेकर समाज में आक्रोश है।

2 min read
Google source verification

बारां

image

Akshita Deora

Feb 13, 2026

Baran Lathicharge Update
Play video

लाठीचार्ज का फाइल फोटो: पत्रिका

Action Against Policeman: बारां शहर में बछड़े का कटा हुआ शव मिलने के बाद से माहौल गरमा गया है। इस मामले को लेकर हुए प्रदर्शन के दौरान गौसेवकों पर पुलिस द्वारा बल प्रयोग किए जाने पर विवाद खड़ा हो गया है। अब इस मामले में तीन पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर किया गया है।

लाठीचार्ज के बाद बढ़ा विवाद

सोमवार को बारां बंद के दौरान प्रताप चौक पर गौसेवक धरने पर बैठे थे। इसी दौरान पुलिस ने उन्हें हटाने के लिए बल प्रयोग किया। घटना के बाद शहर में नाराजगी बढ़ गई। लोगों ने पुलिस कार्रवाई पर सवाल उठाए।

पुलिस अधीक्षक अभिषेक अंदासु ने बताया कि पूरे मामले की जांच की जा रही है। जांच के दौरान दोषी पाए गए 3 पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि वीडियो फुटेज और मौके पर मौजूद अधिकारियों से जानकारी जुटाई जा रही है। तथ्य सामने आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।

बछड़े का कटा शव मिलने से फैला था आक्रोश

जानकारी के अनुसार 6 फरवरी को बरडिया क्षेत्र में एक बछड़े का कटा हुआ शव मिला था। इस घटना के बाद गौसेवकों और सर्व हिन्दू समाज में आक्रोश फैल गया। 8 फरवरी को बैठक कर 9 फरवरी को बारां बंद का आह्वान किया गया था।

बंद के बाद प्रताप चौक पर शांतिपूर्ण धरना दिया जा रहा था। इसी दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच तनाव की स्थिति बन गई और लाठीचार्ज की घटना सामने आई।

दोषियों पर कार्रवाई की मांग का सौंपा था ज्ञापन

भंवरगढ़ कस्बे में हिंदू समाज की ओर से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। वीएचपी जिला मंत्री सीताराम सुमन के नेतृत्व में थाना प्रभारी गोपीलाल आर्य को ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन में लाठीचार्ज की निंदा करते हुए संबंधित अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की गई।

ज्ञापन में कहा गया है कि यदि मामले का शीघ्र निस्तारण नहीं किया गया तो जिलेभर में आंदोलन किया जाएगा। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है और आगे की कार्रवाई रिपोर्ट के आधार पर की जाएगी।

ये भी पढ़ें

Sadhvi Prem Baisa Death Case: 11 दिन बाद आई FSL रिपोर्ट में बड़ा खुलासा, साध्वी प्रेम बाईसा की मौत मामले में आया नया मोड़
जोधपुर
Sadhvi Prem Baisa

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

13 Feb 2026 12:36 pm

Hindi News / Rajasthan / Baran / Baran: गौसेवकों पर लाठीचार्ज से गरमाया माहौल, 3 पुलिसकर्मी लाइन हाजिर, मिला था बछड़े का कटा हुआ शव

बड़ी खबरें

View All

बारां

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Baran: 2 बच्चों की मां के थे अनैतिक संबंध, पिता के शव के पास मिला सुसाइड नोट, मकान मालिक का बेटा ही था प्रेमी

Suicide
बारां

बारां में बनेगा खेल स्टेडियम, 11 करोड़ से बनेंगी स्लिप लेन, जानें बजट में और क्या-क्या हुए एलान

बारां

कैसे बना राजस्थान में ये रहस्यमयी गड्ढा? वैज्ञानिकों को मिला लौह-समृद्ध उल्कापिंड टकराव का ये संकेत

meteorite
बारां

बारां में बछड़े की मौत के बाद गौ सेवकों का धरना, पुलिस ने किया लाठीचार्ज

बारां

Baran Bandh: बछड़े की मौत मामले में बारां बंद, सड़कों पर उतरे गौ सेवक, भारी पुलिस जाप्ता तैनात

Baran Bandh
बारां
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.