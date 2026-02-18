टोंक में शादी समारोह में दर्दनाक हादसा: डीजे की पिकअप ने 4 बच्चों समेत 5 को कुचला, दो मासूमों की मौत

जानकारी के अनुसार गोल डूंगरी क्षेत्र में शादी समारोह के दौरान डीजे बज रहा था और लोग डांस कर रहे थे। इसी दौरान डीजे की पिकअप चला रहे चालक ने वाहन को आगे बढ़ाने के बजाय अचानक पीछे कर दिया, जिससे डांस कर रहे लोग उसकी चपेट में आ गए। चालक को डिटेन कर लिया गया है और उससे पूछताछ की जा रही है।