Tonk News: तालाब में तैरती कार से मिले 2 दोस्तों ​के शव, 39 दिन से थे लापता, हालत देख कांप उठे लोग

दूनी थाना क्षेत्र के रामसागर तालाब में सुबह ग्रामीणों ने एक कार तैरती देखी। इसके बाद पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने जेसीबी की मदद से कार को बाहर निकाला। जिसमें दो युवकों के शव मिले, जो पूरी तरह गल चुके थे। पुलिस ने कार के नंबरों के आधार पर परिजनों को सूचना दी। इसके बाद शवों की पहचान हो पाई। मृतक रमेश पुत्र जगन्नाथ गुर्जर और महावीर पुत्र सेवा गुर्जर बूंदी जिले के रेण गांव के रहने वाले थे।