Good News: बीसलपुर में बनेगा झूलता ब्रिज, 99 करोड़ की लागत से बदलेगा नजारा, पर्यटन को मिलेगी पहचान

ब्रिज दह से निकलकर विद्युत वितरण निगम के ग्रिड के पास देवली मार्ग से जुड़ेगा, वहीं दूसरी ओर इसे टोडारायसिंह मार्ग से जोड़ा जाएगा। श्रद्धालुओं और पर्यटकों की सुविधा के लिए गोकर्णेश्वर मंदिर व धर्मशालाओं तक पहुंचने हेतु सर्विस रोड भी बनाई जाएगी। इस निर्माण कार्य से बीसलपुर क्षेत्र में पर्यटन को नई पहचान मिलने के साथ स्थानीय श्रद्धालुओं और पर्यटकों को बेहतर आवागमन सुविधा मिलेगी।