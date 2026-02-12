Tonk: राजस्थान के इस जिले में यहां 45 साल बाद फिर शुरू होगा भूमि सैटलमेंट, एक साल तक चलेगी प्रकिया

ग्राम पंचायत सोहेला में सैटलमेंट टीम द्वारा ग्राम सभा का आयोजन किया गया। ग्राम सभा में भू प्रबंधक (सेटलमेंट) विनोद जैन, सतीश यादव, पूजा, भू-अभिलेख निरीक्षक योगेंद्र भारद्वाज, हल्का पटवारी खेमराज वर्मा, पटवारी हाडीकला रामकुमार मीणा, ग्राम प्रत्यारी हरिओम चौबदार सहित ग्रामीणों में भेरुलाल गुर्जर, धर्मराज गुर्जर, किशन बैरवा, रफीक मंसूरी, हंसराज गुर्जर, रामस्वरूप खारोल, रामकिशोर बेरवा एवं अन्य ग्रामीण उपस्थित रहे।