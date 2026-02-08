8 फ़रवरी 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Gold Silver Price Today

Rashifal

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

टोंक

Rajasthan Politics: शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने डोटासरा को बताया अपना मित्र, फिर कह डाली ऐसी बात

Madan Dilawar: शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा पर राजनीतिक टिप्पणी करते हुए कहा कि डोटासरा मेरे मित्र हैं, लेकिन…

2 min read
Google source verification

टोंक

image

Anil Prajapat

Feb 08, 2026

Madan Dilawar, Govind Singh Dotasra (2)

शिक्षा मंत्री मदन दिलावर और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा। पत्रिका फाइल फोटो

टोंक। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा पर राजनीतिक टिप्पणी करते हुए कहा कि डोटासरा मेरे मित्र हैं लेकिन एक नंबर के बेशर्म और बेईमान है। शिक्षा मंत्री शुक्रवार रात को निवाई आए थे।

मीडिया से बातचीत में मदन दिलावर ने कहा कि कांग्रेस का काम विरोध करना है। कांग्रेस तो यह चाहती थी कि अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर नहीं बने। जिसका राम निकल जाता है वह मृत हो जाता है, इसीलिए तो धीरे-धीरे कांग्रेस मृत की ओर बढ़ रही है।

शिक्षा क्षेत्र की उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि राज्य में शिक्षा के क्षेत्र में नवाचारों और सुधारों को प्राथमिकता दी जा रही है। पहले राजस्थान शिक्षा के मामले में देश में 11वें स्थान पर था, जो पिछले दो वर्षों में सुधार के साथ तीसरे स्थान पर पहुंचा है।

कई विकास कार्यों का किया लोकार्पण

निवाई पहुंचे पर विधायक रामसहाय वर्मा, नगरपालिका अध्यक्ष दिलीप ईसरानी ने मंत्री मदन दिलावर का स्वागत किया। इस दौरान मंत्री मदन दिलावर ने नगरपालिका मंडल निवाई की ओर से करोड़ों रुपए की लागत से विकसित शहीद स्मारक, दांडी यात्रा स्मारक, कामधेनु स्मारक, चौपाटी, सेंट्रल पार्क, अंबेडकर सामुदायिक भवन एवं डोम सहित कई विकास कार्यों का लोकार्पण किया। इसके साथ ही छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण भी किया।

शाही अंदाज में बग्गी पर सवार होकर पहुंचे टीलेश्वर महादेव मंदिर

लोकार्पण के बाद शिक्षा मंत्री शिवाजी पार्क से शाही अंदाज में बग्गी पर सवार होकर गाजे-बाजे और लवाजमे के साथ टीलेश्वर महादेव मंदिर पहुंचे। जहां मार्ग में जगह-जगह नागरिकों ने उनका अभिनंदन किया। मंदिर परिसर में लोक कलाकारों की सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने कार्यक्रम को उत्सव का रूप दे दिया।

शिक्षा मंत्री का माली समाज, खटीक समाज सहित अन्य समाज के लोगों द्वारा स्वागत किया गया। इस अवसर पर भाजपा जिलाध्यक्ष चन्द्रवीर सिंह, भाजपा नेता नरेश बंसल, पार्षद परसराम कुमावत, ईओ मनोहर लाल जाट सहित कई पार्षद, जनप्रतिनिधि व भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे।

ये भी पढ़ें

Four-lane Overbridge: अलवर में यहां बन रहा पहला ऐसा फोरलेन ओवरब्रिज, जहां नीचे अंडरपास भी बनेगा
अलवर
Rajasthan Overbridge

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

मदन दिलावर

rajasthan news

rajasthan news in hindi

Rajasthan Politics

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

08 Feb 2026 09:38 am

Hindi News / Rajasthan / Tonk / Rajasthan Politics: शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने डोटासरा को बताया अपना मित्र, फिर कह डाली ऐसी बात

बड़ी खबरें

View All

टोंक

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Bulldozer Action: तालाब की जमीन पर काटी अवैध कॉलोनी, चला नगर परिषद का बुलडोजर

Tonk Municipal Council
टोंक

धर्म और आस्था का संगम: 7 से 13 फरवरी तक पंडित राजकुमार शर्मा जापान में

टोंक

Rajasthan Road News: राजस्थान में यहां सड़कें होंगी चमाचम, 883KM तक बनेंगी नई सड़कें; 722 लाख होंगे खर्च

road news
टोंक

सचिन पायलट ने सीएम भजनलाल को लिखा पत्र, बीसलपुर से ओवरफ्लो पानी को लेकर बड़ी मांग

sachin pilot cm bhajan lal
टोंक

Tonk News : निर्माणाधीन भूखंड से निकला मानव कंकाल, मचा हड़कंप, मौके पर पहुंची पुलिस

tonk
टोंक
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.