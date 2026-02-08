Rajasthan Politics: शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने डोटासरा को बताया अपना मित्र, फिर कह डाली ऐसी बात

निवाई पहुंचे पर विधायक रामसहाय वर्मा, नगरपालिका अध्यक्ष दिलीप ईसरानी ने मंत्री मदन दिलावर का स्वागत किया। इस दौरान मंत्री मदन दिलावर ने नगरपालिका मंडल निवाई की ओर से करोड़ों रुपए की लागत से विकसित शहीद स्मारक, दांडी यात्रा स्मारक, कामधेनु स्मारक, चौपाटी, सेंट्रल पार्क, अंबेडकर सामुदायिक भवन एवं डोम सहित कई विकास कार्यों का लोकार्पण किया। इसके साथ ही छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण भी किया।