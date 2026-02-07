Tonk Bulldozer Action: तालाब की जमीन पर विकसित हो रही कॉलोनी पर चला नगर परिषद का पंजा

Tonk News: टोंक शहर के जलाशयों और अवैध कॉलोनियों पर नगर परिषद कार्रवाई कर रही है। इसके तहत नगर परिषद ने शुक्रवार को नहल-पलाड़ा रोड पर निजी कॉलेज और पेट्रोल पंप के पास अवैध रूप से तालाबी भूमि पर काटी जा रही अवैध कॉलोनी को खुर्दबुर्द किया है। नगर परिषद की प्रवर्तन टीम ने मौके पर बनाए जा रहे रोड को जेसीबी के माध्यम से काट दिया। साथ ही मौके पर अवैध कॉलोनी का बोर्ड लगा दिया। यह यह कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।