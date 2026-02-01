धर्म और आस्था का संगम: 7 से 13 फरवरी तक पंडित राजकुमार शर्मा जापान में

टोंक। सद्गुरु आश्रम टोंक के संस्थापक और ज्योतिषी पंडित राजकुमार शर्मा 7 से 13 फरवरी तक सात दिवसीय यात्रा पर जापान जा रहे है। इस दौरान वह जापान के विभिन्न प्रमुख शहरों टोक्यो, योकोहामा, ओसाका और एक्योटो में सनातन धर्म और भारतीय संस्कृति पर व्याख्यान देंगे।