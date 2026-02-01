6 फ़रवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Gold Silver Price Today

Rashifal

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

टोंक

धर्म और आस्था का संगम: 7 से 13 फरवरी तक पंडित राजकुमार शर्मा जापान में

सद्गुरु आश्रम टोंक के संस्थापक और ज्योतिषी पंडित राजकुमार शर्मा 7 से 13 फरवरी तक सात दिवसीय यात्रा पर जापान जा रहे है।

less than 1 minute read
Google source verification

टोंक

image

kamlesh sharma

Feb 06, 2026

टोंक। सद्गुरु आश्रम टोंक के संस्थापक और ज्योतिषी पंडित राजकुमार शर्मा 7 से 13 फरवरी तक सात दिवसीय यात्रा पर जापान जा रहे है। इस दौरान वह जापान के विभिन्न प्रमुख शहरों टोक्यो, योकोहामा, ओसाका और एक्योटो में सनातन धर्म और भारतीय संस्कृति पर व्याख्यान देंगे।

उनका मुख्य उद्देश्य जापानवासियों को सनातन धर्म की वैज्ञानिकता, मानवता और भारतीय ज्ञान से अवगत कराना है। भारतीय संस्कृति के महानतम सिद्धांतों, जैसे 'वसुंधेव कुटुम्बकम', 'सर्वे भवन्तु सुखिन', 'आत्मवत सर्व भूतेषु' आदि से परिचित कराएंगे।

इसके अलावा, गुरुदेव भारतीय संस्कृति की वैज्ञानिक दृष्टि और मानवता को भी उजागर करेंगे। सद्गुरु आश्रम टोंक के व्यवस्थापक विष्णु साहू ने बताया कि पंडित शर्मा की यात्रा का उद्देश्य विज्ञानसम्मत धर्म की स्थापना और भारतीय संस्कृति का प्रसार करना है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

06 Feb 2026 09:43 pm

Published on:

06 Feb 2026 09:42 pm

Hindi News / Rajasthan / Tonk / धर्म और आस्था का संगम: 7 से 13 फरवरी तक पंडित राजकुमार शर्मा जापान में

बड़ी खबरें

View All

टोंक

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rajasthan Road News: राजस्थान में यहां सड़कें होंगी चमाचम, 883KM तक बनेंगी नई सड़कें; 722 लाख होंगे खर्च

road news
टोंक

सचिन पायलट ने सीएम भजनलाल को लिखा पत्र, बीसलपुर से ओवरफ्लो पानी को लेकर बड़ी मांग

sachin pilot cm bhajan lal
टोंक

Tonk News : निर्माणाधीन भूखंड से निकला मानव कंकाल, मचा हड़कंप, मौके पर पहुंची पुलिस

tonk
टोंक

Fake Milk: इस जिले से रोज हो रही थी 80 हजार लीटर नकली दूध की सप्लाई, फैक्ट्री पहुंची पुलिस के भी उड़े होश

fake milk, fake milk in Tonk, fake milk in Rajasthan, fake milk factory, fake milk factory in Tonk, fake milk factory in Rajasthan, Tonk news, Rajasthan news, नकली दूध, नकली दूध इन टोंक, नकली दूध इन राजस्थान, नकली दूध फैक्ट्री, नकली दूध फैक्ट्री इन टोंक, नकली दूध फैक्ट्री इन राजस्थान, टोंक न्यूज, राजस्थान न्यूज
टोंक

खुशखबरी: राजस्थान के इन किसानों को मिलेगा 205 करोड़ का फसल बीमा का सीधा लाभ

Farmers Tonk
टोंक
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.