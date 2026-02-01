Tonk News : निर्माणाधीन भूखंड से निकला मानव कंकाल, मचा हड़कंप, मौके पर पहुंची पुलिस

टोंक। निवाई शहर में नगरपालिका की कॉलोनी बापू नगर में उस समय सनसनी फैल गई, जब एक निर्माणाधीन भूखंड पर खुदाई के दौरान मानव कंकाल के अवशेष मिलने की सूचना सामने आई। कंकाल दिखाई देते ही वहां कार्य कर रहे राजमिस्त्री और मजदूरों में दहशत का माहौल बन गया और उन्होंने तत्काल काम रोक दिया।