खुशखबरी: राजस्थान के इन किसानों को मिलेगा 205 करोड़ का फसल बीमा का सीधा लाभ

कैबिनेट मंत्री ने उपस्थित ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कहा कि लावा ग्राम पंचायत में विधायक कोष से एक करोड़ रुपए की लागत से सीसी रोड का निर्माण कराया जाएगा। उन्होंने बताया कि जिले में 100 करोड़ रुपए के फसल बीमा मुआवजे में से 60 करोड़ रुपए मालपुरा विधानसभा क्षेत्र को मिले हैं। 11 हजार किसानों के खातों में तकनीकी गड़बड़ी के कारण मुआवजा रुका हुआ है। मंत्री ने कहा कि क्षेत्र के किसानों को कुल 205 करोड़ रुपए का फसल बीमा लाभ मिलने वाला है।