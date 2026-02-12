Bisalpur Project: 650 करोड़ की लागत से डलेगी नई पेयजल लाइन, 100 करोड़ के नए प्रोजेक्ट से किसानों को होगा बड़ा फायदा

टोंक जिले में सैनिकों, पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों के लिए इंटीग्रेटेड सैनिक कॉम्पलेक्स बनाया जाएगा। इसके साथ ही बीसलपुर बांध की दायीं मुख्य नहर के कमांड क्षेत्र में फव्वारा पद्धति से सिंचाई का काम होगा, जिस पर 100 करोड़ की लागत आएगी। इससे साढ़े 10 हजार किसान लाभावित होंगे। 650 करोड़ की लागत से नई ट्रांसमिशन लाइन के जरिए पेयजल आपूर्ति करने की घोषणा की गई है। टोडारायसिंह में इको पार्क बनेगा। टोंक मेडिकल कॉलेज चिकित्सालय में एमआरआई मशीन लगेगी।