सचिन पायलट ने प्रदेश सरकार पर साधा निशाना, बजट के लिए भेजे अहम सुझाव

राजस्थान बजट आने से पहले पायलट नें केंद्र सरकार के बजट पर तिखा हमला करते हुए कहा कि डबल इंजन सरकार होने पर भी केंद्रीय बजट में राजस्थान का नाम तक नहीं लिया गया। ग्रामीण विकास में 40 हजार करोड़ की कटौती हुई। उन्होंने राज्य सरकार से मांग की है कि बेरोजगारी के मुद्दे को सबसे पहले सुलझाया जाए। इसके साथ ही उन्होंने 4 लाख भर्तियों का हिसाब भी मांगा। साथ ही बताया कि टोंक का पुल और मेडिकल इंस्टीट्यूट बनकर तैयार हैं, लेकिन सरकार 'कांग्रेस का काम' समझकर उन्हें शुरू नहीं कर रही है। पायलट ने साफ-साफ कहा कि सपने मत दिखाओ, काम करो।