Rajasthan Road News: राजस्थान में यहां सड़कें होंगी चमाचम, 883KM तक बनेंगी नई सड़कें; 722 लाख होंगे खर्च

प्रस्तावों के अनुसार मालपुरा विधानसभा क्षेत्र में सबसे अधिक 8 सड़कें शामिल की गई हैं, जिनकी अनुमानित लागत 336.20 लाख रुपए है। वहीं, निवाई विधानसभा क्षेत्र में 2 सड़कें, जिनकी अनुमानित लागत 18 लाख रुपए है, का प्रस्ताव भेजा गया है। देवली-उनियारा विधानसभा क्षेत्र में 5 सड़कें, जिनकी लागत 295.59 लाख रुपए है, के सुदृढ़ीकरण का प्रस्ताव है, जबकि टोंक विधानसभा क्षेत्र में 4 सड़कें, जिनकी कुल लागत 73.30 लाख रुपए है, के लिए प्रस्ताव भेजे गए हैं।