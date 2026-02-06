Jaipur News: जयपुर में जल्द शुरू होगा फोरलेन एलिवेटेड रोड का काम, 4.5KM की दूरी सिर्फ 9 मिनट में होगी तय

सांगा सेतु पुलिया, सलीम कागजी मार्ग और सांगानेर स्टेडियम मार्ग पर जाम रहता है। ऐसे में सांगानेर थाने से चौरड़िया पेट्रोल पंप तक पहुंचने में वाहन चालकों को 30 मिनट लगते है। लेकिन, एलिवेटेड रोड बनने के बाद 4.5 किमी का सफर मात्र 9 मिनट में पूरा होगा। एलिवेटेड रोड बनने से ट्रैफिक का दबाव कम होगा। साथ ही रिंग रोड और मेगा हाईवे से कनेक्टिविटी बेहतर हो सकेगी।