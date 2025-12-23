23 दिसंबर 2025,

Elevated Road: जोधपुर में धरातल पर उतरेगी एलिवेटेड रोड, खर्च होंगे 669 करोड़, जनता को होगा फायदा

Elevated Road In Jodhpur: शहर की बहुप्रतीक्षित एलिवेटेड रोड परियोजना को लेकर बड़ा कदम उठाया गया है। फाइनेंशियल बिड खुलने के बाद 669 करोड़ रुपए की लागत से इसके निर्माण का रास्ता साफ हो गया है।

2 min read
Google source verification

image

Rakesh Mishra

Dec 23, 2025

elevated road in Jodhpur

एआई तस्वीर

जोधपुर। शहर की बहुप्रतीक्षित एलिवेटेड रोड को धरातल पर उतारने की तैयारी शुरू हो गई है। एनएचएआई ने इसके लिए भूमि अधिग्रहण का गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। वहीं फाइनेंशियल बिड खुलने के बाद यह भी तय हो गया है कि 669 करोड़ रुपए की लागत से इसका निर्माण किया जाएगा। महामंदिर से आखलिया तिराहे तक 7.633 किलोमीटर लंबी फोरलेन एलिवेटेड रोड का निर्माण कार्य आगामी दो माह में शुरू होने की उम्मीद है।

एलओआई की प्रक्रिया पूरी होने और मंत्रालय से स्वीकृति मिलने के बाद जीटीपी इंफ्रा द्वारा इस परियोजना पर कार्य किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि 13 साल में एलिवेटेड रोड की लंबाई 9.06 किलोमीटर से घटकर 7.633 किलोमीटर रह गई है। पहले हाइब्रिड मॉडल के तहत इसकी अनुमानित लागत करीब 1700 करोड़ रुपए थी, जो टेंडर प्रक्रिया तक आते-आते 938.59 करोड़ रुपए रह गई। इसके बाद इसकी प्रोजेक्ट कॉस्ट 840 करोड़ हुई, लेकिन सोमवार को खुली फाइनेंशियल बिड में इसकी न्यूनतम दर 669 करोड़ रुपए आई, जिसके आधार पर अब निर्माण कार्य किया जाएगा।

निर्माण का रास्ता साफ

शहरवासियों के लिए लंबे समय से प्रतीक्षित एलिवेटेड रोड परियोजना अब साकार होने की दिशा में तेजी से बढ़ रही है। बिड खुलने के साथ ही इसके निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। प्रशासनिक तैयारियों के अनुसार आगामी दो माह में एलिवेटेड रोड का निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। यह परियोजना न केवल जोधपुर शहर के ट्रैफिक दबाव को कम करेगी, बल्कि विकास, व्यापार और शहरी सुविधाओं को भी नई गति देगी।

ट्रैफिक दबाव होगा कम

वर्तमान में शहर के प्रमुख मार्गों पर दिनभर जाम की स्थिति बनी रहती है। स्कूल-कॉलेज के समय, कार्यालयों की आवाजाही और बाजार के व्यस्त घंटों में आमजन को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। एलिवेटेड रोड बनने के बाद ऊपर से तेज गति से वाहन गुजर सकेंगे, जिससे नीचे की सड़कों पर ट्रैफिक का दबाव काफी हद तक कम हो जाएगा। इसके साथ ही शहर के भीतर निर्बाध और सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित होगा। एंबुलेंस, फायर ब्रिगेड और अन्य आपातकालीन सेवाओं को अपने गंतव्य तक तेजी से पहुंचने में मदद मिलेगी।

आधुनिकता की दृष्टि से नई पहचान

शहरी सौंदर्य और आधुनिकता की दृष्टि से भी एलिवेटेड रोड शहर की पहचान को नया आयाम देगी। आधुनिक डिजाइन, बेहतर लाइटिंग और सुव्यवस्थित संरचना से शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा। यह परियोजना भविष्य में बढ़ती आबादी और वाहनों की संख्या को ध्यान में रखते हुए तैयार की जा रही है, ताकि आने वाले साल में भी यातायात व्यवस्था सुचारू बनी रहे।

