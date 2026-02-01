Jodhpur: जोधपुर में फेयरवेल पार्टी के बाद ‘स्पीड शो’, लग्जरी कारों में छात्रों के खतरनाक स्टंट, वीडियो वायरल

दरअसल, गत दिनों शहर के एक निजी स्कूल में 12वीं कक्षा के छात्र-छात्राओं की फेयरवेल पार्टी आयोजित की गई थी, जिसमें कई छात्र महंगी और लग्जरी एसयूवी व कारों से पहुंचे थे। स्कूल में कार्यक्रम समाप्त होने के बाद छात्र इन वाहनों के साथ सड़कों पर निकल पड़े। वे वीर दुर्गादास राठौड़ ओवरब्रिज होते हुए गौरव पथ और रातानाडा पोलो मैदान तक पहुंचे। इस दौरान चलती लग्जरी कारों से छात्रों के हाथ और सिर बाहर निकालने की होड़ लगी रही। कारों की सनरूफ से बाहर निकलकर छात्रों ने हाथ हिलाए और डांस भी किया।