पाली में तेज रफ्तार एसयूवी ने बाइक सवार को रौंदा, 22 वर्षीय युवक की दर्दनाक मौत



जानकारी के अनुसार शेखावत नगर निवासी 22 वर्षीय संजय जोशी शुक्रवार शाम को अपनी बुलेट बाइक से हाउसिंग बोर्ड क्षेत्र से रामदेव रोड की ओर जा रहा था। जैसे ही वह एक मोड़ पर पहुंचा, तभी सामने से तेज गति में आ रही एसयूवी कार ने उसकी बाइक को टक्कर मार दी। टक्कर के बाद संजय सड़क पर दूर जा गिरा और उसके सिर में गंभीर चोट लग गई।