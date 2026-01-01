30 जनवरी 2026,

शुक्रवार

पाली

पाली में तेज रफ्तार एसयूवी ने बाइक सवार को रौंदा, 22 वर्षीय युवक की दर्दनाक मौत

पाली में तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने बाइक सवार 22 वर्षीय छात्र को टक्कर मार दी। सिर में गंभीर चोट से युवक की मौके पर ही मौत हो गई।

less than 1 minute read
Google source verification

पाली

image

Ankit Sai

Jan 30, 2026

Pali Accident

फाइल फोटो-पत्रिका

पाली: शहर में शुक्रवार शाम को एक दर्दनाक सड़क हादसे ने एक परिवार की खुशियां छीन लीं। तेज रफ्तार से आ रही एसयूवी कार ने बाइक सवार युवक को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हादसा इतना भीषण था कि युवक के सिर में गंभीर चोटें आईं और वह सड़क पर ही बेसुध होकर गिर पड़ा।


जानकारी के अनुसार शेखावत नगर निवासी 22 वर्षीय संजय जोशी शुक्रवार शाम को अपनी बुलेट बाइक से हाउसिंग बोर्ड क्षेत्र से रामदेव रोड की ओर जा रहा था। जैसे ही वह एक मोड़ पर पहुंचा, तभी सामने से तेज गति में आ रही एसयूवी कार ने उसकी बाइक को टक्कर मार दी। टक्कर के बाद संजय सड़क पर दूर जा गिरा और उसके सिर में गंभीर चोट लग गई।

अस्पताल पहुंचने से पहले ही टूट गई सांसें

हादसे के तुरंत बाद आसपास मौजूद लोगों ने घायल युवक को इलाज के लिए पाली के बांगड़ अस्पताल पहुंचाया। हालांकि अस्पताल में ड्यूटी पर डॉक्टर ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। युवक की मौत की खबर मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया।


सूचना मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंची और घटनास्थल का मुआयना किया। पुलिस ने शव को बांगड़ अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया और कानूनी प्रक्रिया शुरू की। पुलिस के अनुसार मृतक संजय जोशी छात्र था। अस्पताल पहुंचे परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल हो गया। वहां मौजूद लोगों और पुलिसकर्मियों ने उन्हें संभाला। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

Published on:

30 Jan 2026 09:41 pm

Hindi News / Rajasthan / Pali / पाली में तेज रफ्तार एसयूवी ने बाइक सवार को रौंदा, 22 वर्षीय युवक की दर्दनाक मौत
पाली

राजस्थान न्यूज़

