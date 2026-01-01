कटी पतंग के मांझे से 5 वर्षीय बालक का गाल कटा, 14 टांके लगे

अस्पताल में परिजनों के साथ घायल बालक।
शहर के औद्योगिक थाना क्षेत्र में कटी पतंग के मांझे से एक दर्दनाक हादसा सामने आया है। मणिनगर स्थित आई माता वडेर मंदिर के पास पतंग के मांझे की चपेट में आने से एक 5 वर्षीय बालक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल बालक को परिजन तुरंत पाली के बांगड़ अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां उसका उपचार किया गया।
जानकारी के अनुसार मणिनगर निवासी रोहित (5) पुत्र देवाराम बंजारा शुक्रवार को अपने पिता के साथ बाइक पर आगे बैठकर फल-फ्रूट खरीदने जा रहा था। इसी दौरान अचानक एक कटी हुई पतंग बाइक के सामने आ गई। पतंग के मांझे से रोहित के गाल पर गहरा कट लग गया, जिससे वह लहूलुहान हो गया। घटना के बाद परिजन उसे तत्काल बांगड़ अस्पताल के ट्रोमा सेंटर लेकर पहुंचे। जहां चिकित्सकों ने घायल बालक के गाल पर 14 टांके लगाए। फिलहाल बालक का उपचार अस्पताल में जारी है और उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है।
