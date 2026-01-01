कटी पतंग के मांझे से 5 वर्षीय बालक का गाल कटा, 14 टांके लगे

जानकारी के अनुसार मणिनगर निवासी रोहित (5) पुत्र देवाराम बंजारा शुक्रवार को अपने पिता के साथ बाइक पर आगे बैठकर फल-फ्रूट खरीदने जा रहा था। इसी दौरान अचानक एक कटी हुई पतंग बाइक के सामने आ गई। पतंग के मांझे से रोहित के गाल पर गहरा कट लग गया, जिससे वह लहूलुहान हो गया। घटना के बाद परिजन उसे तत्काल बांगड़ अस्पताल के ट्रोमा सेंटर लेकर पहुंचे। जहां चिकित्सकों ने घायल बालक के गाल पर 14 टांके लगाए। फिलहाल बालक का उपचार अस्पताल में जारी है और उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है।