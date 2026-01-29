‘रोते हुए मौत मांगी है…मेरा कमबैक नहीं सीधा अंतिम संस्कार होगा’, उजड़ गया नई नवेली दुल्हन का सुहाग

महेंद्र ने सुसाइड करने से ठीक पहले न केवल व्हाट्सएप स्टेटस अपडेट किए, बल्कि परिजनों को अपनी सटीक लोकेशन भी शेयर की। बदहवास परिजन जब तक मौके पर पहुंचे, तब तक देर हो चुकी थी। महेंद्र का शव खेत में एक पेड़ से फंदे पर लटका मिला। बताया जा रहा है कि वह पांच बहनों के बीच इकलौता भाई था, जिसकी मौत ने पूरे परिवार को गहरे सदमे में डाल दिया है।