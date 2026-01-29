खौफनाक इंतकाम: पत्नी को नहीं भेजा तो जीजा ने साले को तड़पा-तड़पाकर मार डाला, मरने के बाद भी पिलाया जहर

पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी जितेंद्र सिंह का विवाह दिसंबर 2025 में किशन सिंह की पुत्री जसोदा से हुआ था। विवाह के बाद से ही दामाद द्वारा शराब पीकर पत्नी के साथ मारपीट की जाती थी। परेशान होकर पिता कई बार बेटी को पीहर ले आए। हाल ही में एक सप्ताह पूर्व भी मारपीट के बाद बेटी को मायके लाया गया था। इसी बात से नाराज होकर दामाद ने कथित रूप से अपहरण और मारपीट की साजिश रची, जो अंततः युवक की मौत में बदल गई।