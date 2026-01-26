Bharatpur News: सरेआम बेआबरू किए जाने के अपमान से टूटी महिला, फंदे पर झूलकर दी जान

जब परिजनों को महिला के फंदे पर लटकने की सूचना मिली, तो कोहराम मच गया। उसे तुरंत आनन-फानन में सीकरी के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (CHC) ले जाया गया। वहां उसकी नाजुक हालत को देखते हुए चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर कर दिया। स्थिति में सुधार न होने पर उसे अलवर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष करते हुए आखिरकार महिला ने दम तोड़ दिया।