भरतपुर

भरतपुर में दिल दहला देने वाली वारदात, बेटी की इज्जत बचाने गई मां को घसीट-घसीट कर मार डाला

भरतपुर के सीकरी थाना क्षेत्र में नाबालिग बेटी से अभद्र भाषा का विरोध करने पर महिला की हत्या कर दी गई। आरोपियों ने महिला के गले में चुन्नी डालकर करीब 40 फीट तक घसीटा। इलाज के दौरान अलवर अस्पताल में उसकी मौत हो गई।

2 min read
Google source verification

भरतपुर

image

Arvind Rao

Jan 25, 2026

Bharatpur News

भरतपुर में महिला की हत्या (पत्रिका सांकेतिक तस्वीर)

Bharatpur Crime: भरतपुर जिले के सीकरी थाना क्षेत्र के एक गांव में शनिवार शाम दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई, जहां नाबालिग बेटी से अभद्र भाषा में बात करने का विरोध करने पर उसकी मां की बेरहमी से हत्या कर दी गई।
बता दें कि वारदात के दौरान महिला को उसके ही गांव के युवकों ने गले में चुन्नी डालकर घसीटा, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई और बाद में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।

जानकारी के मुताबिक, घटना शनिवार शाम की है। मृतका अपने घर के बाहर घरेलू कामकाज में लगी हुई थी। इसी दौरान गांव का ही एक युवक उसकी 13 वर्षीय नाबालिग बेटी से अभद्र भाषा में बात करने लगा। बेटी के साथ बदसलूकी का विरोध करते हुए मां ने युवक को टोका, जिस पर दोनों के बीच कहासुनी हो गई। आरोप है कि युवक ने गुस्से में गांव के ही अपने 8 से 10 साथियों को मौके पर बुला लिया।

परिवार पर किया पथराव

कुछ ही देर में आरोपी युवक अपने साथियों के साथ वहां पहुंचे और पीड़ित परिवार पर पथराव शुरू कर दिया। जब महिला का पति बीच-बचाव के लिए आगे आया तो आरोपियों ने उसके साथ भी मारपीट की। इसके बाद आरोपियों ने हैवानियत की हद पार करते हुए महिला के गले में चुन्नी डाल दी और उसे करीब 40 फीट तक घसीटते हुए ले गए। इस दौरान महिला गंभीर रूप से घायल हो गई और मौके पर ही अचेत हो गई।

परिजन तुरंत महिला को नजदीकी अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां उसकी हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने उसे अलवर जिला अस्पताल रेफर कर दिया। अलवर अस्पताल में इलाज के दौरान महिला ने दम तोड़ दिया। पत्नी की मौत की खबर मिलते ही पति अस्पताल परिसर में बिलख-बिलखकर रोता रहा और पूरे घटनाक्रम को याद कर बेसुध हो गया।

मृतका के पति ने पुलिस को दी रिपोर्ट में बताया कि उसकी बेटी के साथ अभद्र भाषा में बात करने का विरोध करने पर आरोपियों ने जानलेवा हमला किया। उसने बताया कि आरोपियों ने उसकी पत्नी को बेरहमी से घसीटा और अधमरा हालत में छोड़कर फरार हो गए। घटना के बाद गांव में दहशत और आक्रोश का माहौल है। ग्रामीणों में आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग को लेकर रोष है। पुलिस ने मृतका के पति की शिकायत पर हत्या का मामला दर्ज कर लिया है।

जयपुर की लव स्टोरी ने हिला दी पूरी कॉलोनी: लड़की पड़ोसी संग भागी, बेकाबू परिजनों ने मचाया उत्पात
जयपुर
Jaipur Hasanpura Love Story Turns Violent

25 Jan 2026 02:19 pm

Hindi News / Rajasthan / Bharatpur / भरतपुर में दिल दहला देने वाली वारदात, बेटी की इज्जत बचाने गई मां को घसीट-घसीट कर मार डाला

भरतपुर

राजस्थान न्यूज़

