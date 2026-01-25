भरतपुर में दिल दहला देने वाली वारदात, बेटी की इज्जत बचाने गई मां को घसीट-घसीट कर मार डाला

मृतका के पति ने पुलिस को दी रिपोर्ट में बताया कि उसकी बेटी के साथ अभद्र भाषा में बात करने का विरोध करने पर आरोपियों ने जानलेवा हमला किया। उसने बताया कि आरोपियों ने उसकी पत्नी को बेरहमी से घसीटा और अधमरा हालत में छोड़कर फरार हो गए। घटना के बाद गांव में दहशत और आक्रोश का माहौल है। ग्रामीणों में आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग को लेकर रोष है। पुलिस ने मृतका के पति की शिकायत पर हत्या का मामला दर्ज कर लिया है।