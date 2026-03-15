NFSA : पोर्टल दे रहा है धोखा, राशनकार्ड में नाम नहीं जुड़ने से भरतपुर के ग्राहक परेशान

भरतपुर डीएसओ कार्यालय व ई-मित्रों के बार-बार चक्कर लगाने पड़ रहे है लेकिन कोई भी समाधान नहीं निकल पा रहा है। डीएसओ कार्यालय कलक्ट्रेट कमरा नं-89 में जाते हैं तो कहते हैं कि ई-मित्रों की दुकान पर जाएं और ई-मित्र वाले कहते हैं कि डीएसओ कार्यालय जाएं, ग्राहक को इधर से उधर और उधर से इधर जाना पड़ रहा है लेकिन ग्राहक को कोई भी संतुष्टिजनक जबाव नहीं मिल रहा है। ग्राहक बहुत परेशान है।